Die für den Herbst geplante Mountainbike-Kultveranstaltung "Red Bull District Ride" fällt heuer ins Wasser. Das Rad-Event, das am 4. und 5. September in der Nürnberger Innenstadt stattfinden hätte sollen, ist wegen des noch immer grassierenden Coronavirus vorausschauend abgesagt worden. Seit 2005 lockt die Freeride-Show die Massen bereits in die Frankenmetropole - auch für dieses Jahr wurden wieder bis zu 40.000 Besucher und Mountainbike-Fans erwartet.

"Die Entscheidung wurde aufgrund gesundheitlicher Bedenken sowie des aktuellen Beschlusses der Bundesregierung, wonach Großveranstaltungen bis zum 31. August diesen Jahres untersagt sind, getroffen", teilt der Veranstalter auf seiner Webseite mit. Nun werde geprüft, ob die Kultveranstaltung gegebenenfalls 2020 nachgeholt werden kann. "Derzeit evaluieren wir, ob eine Verschiebung auf das kommende Jahr möglich ist." Die Verantwortlichen seien sich sicher, dass die Entscheidung von jedem verstanden und respektiert werde.

Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August 2020 untersagt. Für viele Veranstalter bedeutet das große Verluste. Christoph Dietz, Geschäftsführer einer Nürnberger Eventagentur, stellt eine düstere Prognose auf: "Es wird ein großes Aussieben stattfinden."