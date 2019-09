Raubüberfall in Nürnberg: Bewaffneter Mann auf der Flucht - Polizei fahndet und warnt Bevölkerung

Raubüberfall in Nürnberg

Raubüberfall in Nürnberg: Polizei warnt Bevölkerung vor bewaffnetem Mann

Am Mittwoch (18. September 2019) hat ein bislang unbekannter Mann eine Bar im mittelfränkischen Nürnberg überfallen. Die Bar befindet sich in der Singerstraße im Stadtteil Steinbühl. Der Täter war mit einer Schusswaffe bewaffnet.Informationen der örtlichen Polizei zufolge betrat der unbekannte Mann gegen 12:45 Uhr die Bar und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Dann flüchtete er in Richtung des Aufseßplatzes.

Die Polizei warnt die Bevölkerung eindringlich: "ACHTUNG, DER TÄTER IST BEWAFFNET!" Die Behörden haben eine Täterbeschreibung veröffentlicht:

trug eine weiße Hose

trug ein weißes Oberteil

trug eine dunkle Sturmhaube

Derzeit fahndet die Nürnberger Polizei nach dem Unbekannten: Sollten Sie eine Person antreffen, welche auf die Beschreibung zutrifft, verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf 110.

