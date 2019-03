Nürnberg: Randalierer wird aus Diskothek geworfen - dann attackiert er einen Polizist

Am frühen Sonntagmorgen (03.03.2019) kam es in Nürnberg am Marientorgraben zu einem Polizeieinsatz. Ein betrunkener 25-jähriger fiel durch aggressives Verhalten auf. Nachdem er aus einer Diskothek geworfen wurde, randalierte der Mann vor dem Lokal. Auch einen Polizisten griff er an.

Gegen 4.00 Uhr riefen Zeugen die Polizei, um einen aggressiven Mann vor einer Diskothek am Marientorgraben zu melden. Im Vorfeld wurde der 25-jährige wegen seines Verhaltens bereits aus dem Lokal geschmissen. Vor der Türe randalierte er weiter.

Mann greift Polizist bei Identitätsklärung an

Bei der Klärung seiner Identität griff der offenbar betrunkene Mann einen Polizisten an. Er schlug dem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Dabei fügte der 25-jährige dem Polizisten leichte Verletzungen zu. Die Dienstfähigkeit wurde dadurch nicht beeinträchtigt.

Bei der anschließenden Festnahme bedrohte und beleidigte der Mann die Polizisten. Außerdem grölte er mehrfach rechte Parolen.

Wegen Angriff auf Polizist - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Ihm wurde Blut genommen und er wurde in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Außerdem hat er eine Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte am Hals.

