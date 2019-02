Nürnberg: Ragtime im Hirsvogelsaal

Ragtime im Hirsvogelsaal

Im Konzert ?No. 22: Ragtime in Concert? präsentiert Pianist Marcus Schwarz Klassiker des Ragtime. Das Konzert der ?American Recital Series? beginnt am Donnerstag, 21. Februar 2019, um 19 Uhr im Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss, Treibberg 6.

Ragtime ist ein amerikanischer Musikstil, bei dem afrikanisch inspirierte Worksongs, Spirituals und Bluesklänge auf europäische Volks-, Kunst- und Tanzmusik trafen und zu einem neuen, mitreißend fröhlichen Musikstil verschmolzen. Geprägt wurde er von Scott Joplin (1867/68-1917), dem berühmtesten afroamerikanischen Ragtime-Komponisten, der schon zu seinen Lebzeiten als der ?King of Ragtime? galt. Mit ?Maple Leaf Rag? und ?The Entertainer? schuf er die populärsten Stücke dieses Musikstils, die bis heute Klavierspieler und Musikfreunde allen Alters in ihren Bann ziehen.

Im Programm von Marcus Schwarz finden sich neben Scott Joplin auch dessen musikalische Nachfolger, die alle maßgeblich die Entwicklung vom Ragtime zum Jazz prägten: James Reese Europe (1880?1919), der ?Father of the Blues? William Christopher Handy, Eubie Blake sowie Charles Luckeyth ?Luckey? Roberts, der ein großes pianistisches Vorbild von George Gershwin war.

Die Konzertreihe ?American Recital Series? mit wechselnden Künstlern ist eine Kooperation zwischen dem Museum Tucherschloss und dem Deutsch-Amerikanischen Institut Nürnberg e.V.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 13 Euro, ermäßigt 11 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Restkarten sind an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt 13 Euro erhältlich. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online über www.reservix.de. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg