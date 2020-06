Am Mittwochnachmittag (03.06.2020) ist in Nürnberg ein mutmaßlicher Dieb auf frischer Tat ertappt worden. Laut Polizeibericht beobachtete ein Detektiv den Mann, wie er in einem Verbrauchermarkt in der Holzgartenstraße zwei Dosen eines Energydrinks einsteckte. An der Kasse bezahlte er jedoch nur eine.

Als ihn der Ladendetektiv daraufhin ansprach, ging er auf diesen los. Laut Aussage des Detektivs habe der Mann ihn angegriffen, über die Schulter geworfen und anschließend ins Gesicht geschlagen. Daraufhin ergriff der Dieb die Flucht.

Räuberischer Ladendiebstahl: Polizei schnappt Verdächtigen

Eine Polizeistreife konnte schließlich einen verdächtigen 28-Jährigen in der Nähe des Tatorts aufgreifen. Wie die Polizei berichtet, bestätigte sich der Verdacht letzten Endes. Der Mann hat nun eine Anzeige wegen räuberischen Ladendiebstahls erhalten. Der Detektiv wurde ins Krankenhaus gebracht.

