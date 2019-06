Nürnberg: Querflöten erobern den Hirsvogelsaal

Querflöten erobern den Hirsvogelsaal

Beim Montagskonzert widmen sich die Flötenschülerinnen des Labenwolf-Gymnasiums diesmal Duos, Trios und Quartetten für Querflöten. Das Konzert ?Viva la musica? unter Leitung der Lehrkräfte Gundel Huschka und Gudrun Bähr beginnt am Montag, 1. Juli 2019, um 13.15 Uhr im Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss, Eingang über Hirschelgasse 9-11.

Es erklingen Kompositionen von barocken Meistern wie Georg Philip Telemann, Jean-Baptiste Loeillet, Joseph Bodin de Boismortier oder Johann Joachim Quantz. Abgerundet wird das Programm mit unterhaltsamen Werken von Friedrich Kuhlau und Wilhelm Popp. Der Kanon ?Viva la musica? ? ?Es lebe die Musik? umrahmt die Aufführung.

Die Montagskonzerte sind eine Kooperation zwischen den Museen der Stadt Nürnberg und dem musisch ausgerichteten Labenwolf-Gymnasium. An mehreren Montagen im Jahr kommen Gäste des Museums und Musikliebhaber in den Genuss musikalischer Kostproben. Das Angebot richtet sich auch an Berufstätige, die ihre Mittagspause einmal anders gestalten möchten. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg