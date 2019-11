Update 14.11.2019: Verteidiger der mutmaßlichen S-Bahn-Schubser: keine Tötungsabsicht

Am Donnerstagmorgen (14.11.2019) ist der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen S-Bahn-Schubser gestartet. Zu Prozessbeginn bestreiten ihre Verteidiger eine Tötungsabsicht. Vom ursprünglichen Vorwurf der fahrlässigen Tötung war die Staatsanwaltschaft am Ende der Ermittlungen ohnehin abgerückt.

Vor knapp zehn Monaten starben zwei 16-Jährige am Nürnberger S-Bahnhof Frankenstadion, nachdem sie laut Anklage auf die Gleise geschubst worden waren. Die beiden 17-Jährigen müssen sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten, wie die Behörde mitteilte.

Kritik an Anklage: Gerichtssprecher betont "Erziehungsgedanken"

In den sozialen Medien war im Vorfeld die rechtliche Einordnung als Körperverletzung mit Todesfolge als verharmlosend und "zu lasch" kritisiert worden. Justizpressesprecher Friedrich Weitner sagte am Donnerstag vor Verhandlungsbeginn, dass die Strafkammer während des Prozesses einen sogenannten richterlichen Hinweis geben könne, wenn sie eine Anklage wegen Totschlags für angemessener hält.

An der Länge der Strafe würde das nichts ändern, denn zehn Jahre sind unabhängig vom Schuldspruch die längste Strafe für Jugendliche. "Im Jugendstrafrecht steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund", betonte Weitner. Der Gerichtssprecher ist in der Verhandlung als Zuschauer zugelassen, um dem berechtigten öffentlichen Interesse an dem Fall gerecht zu werden.

Vom ursprünglichen Vorwurf der fahrlässigen Tötung war die Staatsanwaltschaft am Ende der Ermittlungen abgerückt. Die beiden jungen Männer hätten nicht gewusst, dass zum Tatzeitpunkt mit der Durchfahrt eines Zuges zu rechnen gewesen sei, weil die nächste fahrplanmäßige S-Bahn erst zehn Minuten später eintreffen sollte.

Die Eltern der beiden aus Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt) stammenden Opfer hielten die Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge laut mehrerer Medienberichte im Juli für verharmlosend. Diese Kritik äußerten sie auch im September in der Fernsehsendung "SternTV". Bei RTL berichteten sie über das Leid ihrer Familien.

Urteil soll am Mittwoch fallen

Die Kameras müssen während der Verhandlung draußen bleiben, da die beiden Angeklagten zum Tatzeitpunkt im Januar 2019 erst 17 Jahre alt waren und Jugendsachen nie öffentlich sind. Die beiden Schüler aus Zirndorf wurden direkt nach der Tat festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Anberaumt sind vier Verhandlungstage, an denen insgesamt 17 Zeugen gehört werden sollen. Auch das Videomaterial aus einer Überwachungskamera wird gesichtet. Es soll bereits an Schulen im Umlauf gewesen sein. Nürnbergs dritter Bürgermeister warnte vor "grausamen Szenen". Das Urteil soll am kommenden Mittwoch (20.11.2019) fallen.

Dritter Jugendlicher kann sich retten - Aussage vor Gericht

Laut Anklage kam es am 26. Januar 2019 kurz nach Mitternacht am S-Bahnhof Frankenstadion zwischen Bahnsteigrand und Treppengeländer zu einer tumultartigen körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Die beiden angeklagten Schüler aus Zirndorf hätten mit den Händen einen 16-Jährigen, der mit dem Rücken zu ihnen stand, ins Gleisbett gestoßen und dabei billigend in Kauf genommen, dass wegen des dichten Gedränges am Bahnsteigrand weitere Personen nach unten stürzen könnten. Während sich ein Jugendlicher rechtzeitig zur Seite rollen konnte, wurden Frederic und Luca, zwei 16-Jährige aus Heroldsberg, von einem herannahenden Zug erfasst. Sie hatten keine Chance, wie die Anklageschrift deutlich macht: Sie erlitten "massivste Verletzungen einschließlich des Verlustes beziehungsweise der vollständigen Zertrümmerung bedeutender Körperteile" und starben.

Der dritte Jugendliche, der ebenfalls geschubst worden war und sich rechtzeitig von den Gleisen retten konnte, ist als Zeuge ins Gericht geladen.

In Deutschland passiert es immer wieder, dass Menschen vor die Gleise gestoßen werden. Besonders großes Aufsehen erregte der Tod eines achtjährigen Jungen in Frankfurt/Main, den ein Mann im Juli dieses Jahres vor einen ICE gestoßen hatte. Danach waren Forderungen nach Schranken an Bahngleisen laut geworden.

mit dpa-Material