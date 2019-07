Nürnberg: Projekt ?Büchertürme? in Nürnberg erreicht Spitze des Fernsehturms

Die Nürnberger Schülerinnen und Schüler haben es tatsächlich geschafft: Gemeinsam haben sie so viele Bücher gelesen, dass der Bücherstapel bis zur Spitze des Nürnberger Fernsehturms reicht ? und sogar darüber hinaus. Rund 300 Meter haben die Nürnberger Kinder gemeinsam ?erlesen?. Damit ist das Ziel des Leseförder-Projekts ?Büchertürme? der Stadtbibliothek Nürnberg erreicht.

Das Projekt ?Büchertürme? ist eine der vielen Aktionen der Stadtbibliothek Nürnberg, um Kinder und Jugendliche beim Lesen zu fördern. Die Idee des Projekts: Schülerinnen und Schüler wählen einen Turm aus dem Nürnberger Stadtbild aus. Innerhalb eines Schuljahres arbeiten sich die Kinder und Jugendlichen zur Turmspitze hinauf, indem sie entsprechend viele Bücher lesen. Die gelesenen Bücher werden gedanklich aufeinandergestapelt, die Buchrücken der Bücher werden ausgemessen und aufsummiert. Der Turm wird so zum Symbol für das Ziel, das sich die Schülerinnen und Schüler gesetzt haben.

Das Engagement der Stadtbibliothek trägt Früchte, denn tatsächlich haben die Nürnberger Kinder und Jugendlichen gemeinsam eine beachtliche Menge an Büchern gelesen. Über die Spitze des Fernsehturms mit seinen 292 Metern hinaus reicht der virtuelle Bücherstapel. Alle Schulklassen waren herzlich eingeladen sich am ?Turmbau? zu beteiligen, gleich welche Klassenstufe oder Schulart. Die Schulen meldeten dann auf der Website www.büchertürme.de jeden Monat die Höhe der gelesenen Bücher. Insgesamt nahmen 130 Klassen an der Aktion in Nürnberg teil.

Die Idee für die ?Büchertürme? kommt von der Kinderbuchautorin Ursel Scheffler, die aus Nürnberg stammt und mit dem Leseförderprojekt international erfolgreich ist. Auf der Website www.büchertürme.de sind alle Aktionen in den verschiedenen deutschen Orten dargestellt. Die Stadtbibliothek hat die Büchertürme nun auch nach Nürnberg gebracht.

Georg Margreitter, Spieler beim Fußballverein 1.FC Nürnberg, unterstützt das Projekt als Schirmherr. Die DFMG Deutsche Funkturm GmbH ist Partner des Projekts.

Um den virtuellen Bücherturm für die jungen Leserinnen und Leser sichtbar und begreifbar zu machen, entstand in der Stadtbibliothek ein Modell des Turms, gebaut aus LEGO®-Steinen, das gleichzeitig mit der Anzahl der gelesenen Bücher mitgewachsen ist.



Abschlussfest und Tombola

Das Erreichen der Turmhöhe wurde am Mittwoch, 24. Juli 2019, mit einer großen Abschlussparty in der Stadtbibliothek gefeiert. Rund 750 Kinder kamen zum Feiern und konnten an vielen verschiedenen Stationen mitmachen: von klassischen Aktivitäten wie Bilderbuchkino, Basteln, Zaubershow und Vorlesestunde bis zu neuen spielerischen Aktionen wie einer QR-Code-Schatzsuche durch die Bibliothek, einem Drum Circle, Improtheater, Gaming und VR Brillen. Ein großer Bücherparcours stand ebenfalls bereit.

Zusätzlich gab es bereits vorab eine Tombola mit attraktiven Preisen. Der Hauptpreis war der Besuch des nicht öffentlich zugänglichen Fernsehturms in Nürnberg. Aus allen teilnehmenden Klassen wurden die 1/2 d der Michael-Ende-Schule und die Klasse 5Gc der Bertolt-Brecht-Schule ausgelost, um die Aussicht vom dritthöchsten Fernsehturm Deutschlands zu bewundern. Die jungen Leserinnen und Leser konnten so ein Gefühl für den gemeinsam erreichten Erfolg bekommen. Weitere Preise in Form Gutscheinen für das Planetarium, Buchpaketen und anderen Sachgeschenken gingen an Klassen, die sich ebenfalls am Projekt und an der Verlosung beteiligt hatten. alf

Bild Download: Leseförderprojekt "Büchertürme" der Stadtbibliothek Nürnberg

Kinder lesen sich bis zur Spitze des Fernsehturms Nürnberg; großes Abschlussfest in der Stadtbibliothek Zentrum am 24. Juli 2019 mit vielen Aktionen und Stationen für die Kinder; hier Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse der Grundschule Zerzabelshof mit der Kinderbuchautorin Ursel Scheffler (links verdeckt), Herbert Meier, LEGO®-Künstler und Elisabeth Sträter, Direktorin der Stadtbibliothek Nürnberg, vor dem LEGO®-Modell des Nürnberger Fernsehturms;

(Bild: Melanie Soellch / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 967 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg