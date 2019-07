Nürnberg: Premieren 2019/2020 in der Tafelhalle: Saison mit zehn neuen Tanz- und Theaterproduktionen

Premieren 2019/2020 in der Tafelhalle: Saison mit zehn neuen Tanz- und Theaterproduktionen

Mit ?COME & XPLORE? und dem Publikumsformat ?Tafeln? lädt die Tafelhalle im KunstKulturQuartier, Äußere Sulzbacher Straße 62, in die neue Spielzeit 2019/2020 ein. Auf dem Programm stehen unter anderem zehn Premieren und zwei Wiederaufnahmen von Produktionen der regionalen Freien Tanz- und Theaterszene. Eine weitere Wiederaufnahme ist in Planung. Das Programm wird ? wie gewohnt ? ergänzt durch zahlreiche Veranstaltungen wie Konzerte, Kabarett, Festivals und vieles mehr.

Mit der spartenübergreifenden Tanzproduktion ?Der Tod und das Mädchen? des Ensembles SETanztheater (Premiere: Donnerstag, 28. November 2019), den beiden Choreografien ?Red Forest? von PLAN MEE (Premiere: Donnerstag, 19. Dezember 2019) und ?Madame Bovary, it's me too? von Curtis & Co. ? dance affairs (Premiere: Donnerstag, 30. Januar 2020) wird der Winter 2019/2020 im Produktionshaus Tafelhalle dem zeitgenössischen Tanz gewidmet sein.

Im neuen Jahr führt die Regisseurin Stefanie Anna Miller mit ihrem Theaterstück ?Medea.Stille? (Premiere: Donnerstag, 13. Februar 2020) den weltbekannten, antiken Stoff mit einer gehörlosen Schauspielerin, einem Chor und den Widersprüchen der Ästhetik der Gebärdensprache zusammen. Die Produktion wird unter anderem von Aktion Mensch gefördert. Das Beethoven-Jubiläum 2020 wirft, wie nicht anders zu erwarten, seinen musikalischen Schatten voraus: Neben zahlreichen, thematisch verbundenen Konzerten des ensemble KONTRASTE wird das Musiktheaterprojekt ?In Conversation with ...? (Premiere: Freitag, 28. Februar 2020) von Regisseurin Isabelle Kranabetter in Kooperation mit dem Radialsystem Berlin Premiere feiern. Im März wird dann die bewegende Lebensgeschichte der zweiten Generation von Opfern und Täterinnen und Tätern eines Terrorakts mit dem Surround-Live-Hörspiel ?Patentöchter? von Beyer/Kirchmann/Mertens im Foyer der Tafelhalle aufgeführt (Premiere: Donnerstag, 12. März 2020). Zudem wird co>labs mit ihrem neuen Tanzstück ?Nur Mut! ? Eine Häutung? das Thema Kolonialismus mit seinen Folgen aufgreifen (Premiere: Donnerstag, 26. März 2020). Choreografin Barbara Bess befindet sich im zweiten Jahr der Impulsförderung der Stadt Nürnberg und zeigt mit ?BeComing? ein ?übersinnliches Selbstportrait? (Premiere: Freitag, 17. April 2020). Regisseurin Andrea Hintermaier geht in ihrem Rechercheprojekt ?Tinderville 2025? dem Datingphänomen auf den Grund (Premiere im Mai 2020).

Im September und Oktober 2019 finden zuvor zwei Tanz-Wiederaufnahmen statt: ?Golden Rules? von co>labs (Donnerstag, 26. September 2019) und ?Do you contemporary dance?? von Curtis & Co. ? dance affairs (Dienstag, 8. Oktober 2019). In ?Golden Rules? formuliert Choreografin Beate Höhn mit einem Ensemble von fünf Tänzerinnen und Tänzern eine bemerkenswerte Kritik am permanenten Selbstoptimierungswahn und Choreografin Susanna Curtis? Solo-Abend reflektiert den zeitgenössischen Tanz mit viel Humor von allen Seiten (an einem Abend auch in englischer Sprache). Darüber hinaus ist geplant, Barish Karademirs Schauspielinszenierung des viel diskutierten Romans ?Im Herzen der Gewalt? von Édouard Louis wieder ins Programm zu nehmen.

Am Samstag, 28. September 2019, um 20 Uhr laden zahlreiche Choreografinnen und Choreografen, Regisseurinnen und Regisseure sowie Musikerinnen und Musiker das Publikum zum ?Tafeln? in die Tafelhalle ein: Zwischen Wasser und Wein, Brot und Schinken kommt im direkten Gespräch mit den Kunstschaffenden der Freien Szene, die im Laufe der Saison ihre Stücke erarbeiten, Wissenswertes und Erstaunliches über das Arbeiten in der Freien Szene und über die kommenden Produktionen auf den Tisch. Der Eintritt ist frei. Zudem wird sich im Laufe der Saison 2019/2020 ein Bürgerensemble unter der Leitung der künstlerischen Akteurinnen und Akteure gründen. Die ersten Informationen dazu werden ebenfalls an diesem Abend serviert.

Darüber hinaus bietet das Produktionshaus Tafelhalle für junge, tanzbegeisterte Gäste mit dem Nürnberger Kulturrucksack, dem Projekt von TanzPartner, ?Anschubsen!? sowie weiteren Projekten und Gastspielen im Rahmen der beiden Festivals panoptikum und licht.blicke ein ebenso großes Angebot im Bereich ?Tanz & Schulen?.

Im Veranstaltungshaus Tafelhalle 2019/2020 läuft wie gewohnt ein vielfältiges Programm verschiedener Künste. Erwin Pelzig (12. bis 14. September 2019) und Max Uthoff in Kooperation mit dem nürnberger burgtheater (19. September 2019) machen den Auftakt; zahlreiche weitere Kabarettistinnen und Kabarettisten werden 2019/2020 wieder zu Gast sein. Zudem gibt es ein facettenreiches Programm mit den bekannten Musik-Reihen (Art of Jazz, ensemble KONTRASTE, Sunday Night Orchestra, nordwärts und andere), Festivals (st. katharina open air, Filmfestival der Menschenrechte) und weiteren Veranstaltungen (Deutscher Kabarettpreis, Fußball-Kulturpreis, Kulturpreis der Stadt Nürnberg, Metropolski Cirkus Orkestar, PeterLicht).

Karten für die Veranstaltungen sind erhältlich unter tafelhalle.de sowie bei der KulturInformation, Königstraße 93, Telefon 09 11 / 2 31-40 00.

Das Programm im Überblick

Premierenvorschau

Premiere Donnerstag, 28. November 2019, 20 Uhr

SETanztheater

Der Tod und das Mädchen

Tanz

Premiere Donnerstag, 19. Dezember 2019, 20 Uhr

PLAN MEE

Red Forest

Tanz

Premiere Donnerstag, 30. Januar 2020, 20 Uhr

Curtis & Co. ? dance affairs

Madame Bovary, it's me too

Tanz

Premiere Donnerstag, 13. Februar 2020, 20 Uhr

Stefanie Anna Miller

Medea.Stille

Theaterprojekt mit Gehörlosen, Hörgeschädigten und Hörenden

Premiere Freitag, 28. Februar 2020, 20 Uhr

Isabelle Kranabetter

In Conversation with ...

Musiktheaterprojekt zum Beethoven-Jubiläum

Premiere Donnerstag, 12. März 2020, 20 Uhr

Beyer/Kirchmann/Mertens

Patentöchter

Surround-Live-Hörspiel

Premiere Donnerstag, 26. März 2020, 20 Uhr

co>labs

Nur Mut! ? Eine Häutung

Tanz

Premiere Freitag, 17. April 2020, 20 Uhr

Barbara Bess

BeComing ? Ein übersinnliches Selbstportrait

Tanz Impulsförderung 2019.2020

Premiere im Mai 2020

Andrea Hintermaier

Tinderville 2025

Rechercheprojekt

Premiere 2020 im Künstlerhaus/St. Martha

Rauh/Seidel

Phantom Zone

Projekt zum Thema Augmented Reality

Wiederaufnahmen

Donnerstag und Freitag, 26. und 27. September 2019, jeweils 20 Uhr

co>labs

Golden Rules

Tanz

Dienstag, 8. Oktober 2019, 20 Uhr und Mittwoch, 9. Oktober 2019,

10 Uhr (Schulvorstellung) und 20 Uhr (in englischer Sprache)

Curtis & Co. ? dance affairs

Do you contemporary dance?

Tanz

In Planung für 2020

Barish Karademir

Im Herzen der Gewalt von Édouard Louis

Schauspiel

Tafeln

Samstag, 28. September 2019, 20 Uhr

Zum Start der Saison in der Tafelhalle kann das Publikum gemeinsam mit allen Akteurinnen und Akteuren der Saison 2019/2020 an einer langen Tafel auf der Bühne Platz nehmen. Bei freiem Eintritt werden auf der Tafel Teller und Gläser bereitstehen und was sich zwischen Brot und Schinken, Wein und Wasser abspielen und sich im Gespräch weiter entspinnen wird, entscheidet das Publikum mit. Wissenswertes über die kommenden Produktionen, Ideen, Pläne, Gedanken, Töne, Texte, Bewegungen, Diskurs und Debatte.

Gründung eines Bürgerensembles

Im November 2019 gründet sich, initiiert durch die Freie Szene, das Tafelhalle-Bürgerensemble. Dieses soll so vielfältig zusammengesetzt sein wie die Nürnberger Stadtgesellschaft. Nürnberger Bürgerinnen und Bürger können mit Akteurinnen und Akteuren der Freien Szene aus den Sparten Tanz, Musik und Spiel künstlerisch forschen und Themen der Stadt kreativ und darstellerisch erarbeiten. Das erste Treffen wird über den Monatsspielplan kommuniziert.

Interessierte ab 18 Jahren können sich bis Dienstag, 15. Oktober 2019, vorab melden unter E-Mail tafelhalle-buergerensemble@stadt.nuernberg.de.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg