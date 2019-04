Nürnberg: Polizeiinspektion abgeriegelt, verdächtiger Gegenstand überprüft - Update

Update vom 07.04.2019, 12 Uhr: Gegenstand vor Polizeiinspektion überprüft - aktueller Ermittlungsstand

Am Samstag (06.04.2019) war die Polizeiwache in der Schlotfegergasse in Nürnberg abgeriegelt. Ein zunächst verdächtiger Gegenstand im Vorraum der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sorgte für eine Absperrung rund um die Inspektion. Nach Überprüfung durch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte kurz nach 20 Uhr Entwarnung gegeben und die Absperrmaßnahmen wieder aufgehoben werden.

Im Anschluss daran stellte sich ein allem Anschein nach verwirrter Mann (28) bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, der im Verdacht steht, den Gegenstand im Vorraum deponiert zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich dabei um zwei Computer des Mannes, die er missverständlicher Weise bei der Polizei abgestellt hatte, um sie später wieder abzuholen.

Da zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für eine Fremd- bzw. Eigengefährdung festzustellen waren, wurde der 28-Jährige nach Verständigung des persönlichen Umfeldes wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo übernimmt die abschließenden Ermittlungen.

Update vom 06.04.2019, 20:46 Uhr: Verdächtiger stellt sich

Die Überprüfung des Gegenstandes gab Anlass zum Aufatmen. Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes untersuchten den Gegenstand. Kurz nach 20 Uhr konnte Entwarnung gegeben und die Absperrmaßnahmen wieder aufgehoben werden. Der Polizeieinsatz ist somit beendet.

Mittlerweile hat sich nach Aussagen eines Pressesprechers ein Verdächtiger gestellt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich bei der Person um den Mann handelte, der den verdächtigen Gegenstand abstellte.

Originalmeldung vom 06.04.2019: Gegenstand in Nürnberg abgestellt

Aktuell ist die Polizeiwache in der Schlotfegergasse in Nürnberg in einem Radius von etwa 150 Metern abgeriegelt. Das vermeldet ein Sprecher der Polizei. Grund dafür ist ein verdächtiger Gegenstand.

Am 6. April stellte ein unbekannter Mann einen verdächtigen Gegenstand im Vorraum der Polizei ab. Anschließend flüchtete er vor den Beamten. Die Polizei sperrte das Areal im Radius von 150 Metern ab. Spezialisten aus München sind bereits vor Ort.

