Nürnberg vor 1 Stunde

Rauschgift

Polizei will Betrunkene (15) heimbringen - und findet Drogen und Waffen bei Mama

In Nürnberg nahmen Polizisten in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine 15-Jährige in Gewahrsam, weil diese betrunken war. Anschließend wollten die Beamten das Mädchen nach Hause bringen. In der Wohnung ihrer Mutter fanden die Polizisten zahlreiche Drogen.