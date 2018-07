Nürnberg: Polizei sucht Frauen, die am Bahnhof belästigt wurden

Kurz nach 17:15 Uhr sprach laut Polizeibericht eine junge Frau eine Streife der PI Nürnberg-Mitte an und teilte mit, dass sie soeben im Bahnhof von einem dunkelhäutigen Mann angesprochen worden war. Zuvor hatte er versucht, sie anzufassen.Die Beamten begaben sich in das Gebäude und trafen den 22-Jährigen an. Er wurde beim Anblick der Uniformierten sofort aggressiv und verweigerte jegliche Kooperation. Letztlich musste unmittelbarer Zwang angewendet werden, um ihn zu beruhigen und zur Dienststelle zu bringen. Auf dem Weg zum Streifenfahrzeug griff er zudem einen Beamten an. Dieser konnte sich jedoch wehren und blieb unverletzt.Der Tatverdächtige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen.Da sich der Beschuldigte über längere Zeit im Bahnhof aufgehalten haben soll, schließen die Ermittler nicht aus, dass er möglicherweise mehrere Frauen belästigt hatte. Diese Zeuginnen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.