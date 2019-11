Nürnberg: Polizei schnappt Ladendieb - Kinderwagen entpuppt sich als Drogenversteck

Am Mittwochnachmittag (6. November 2019) entwendete ein 40-Jähriger in einem Elektronikfachmarkt in der Nürnberger Innenstadt Elektroartikel im Wert von mehreren Hundert Euro, wie die Polizei mitteilt. Im Laufe der Polizeiermittlungen fanden die Beamten außerdem noch Betäubungsmittel bei dem Mann - in einem vergleichsweise originellen Versteck.

Nürnberger Ladendieb versteckt Beute und Rauschgift in Kinderwagen

Der Mann konnte gegen 16.30 Uhr dabei beobachtet werden, als er zunächst bei einem Fotoapparat und danach bei einer Uhr die Diebstahlsicherung mit einer mitgebrachten Schere entfernte. Danach verließ der 40-Jährige den Kassenbereich, ohne davor zu bezahlen. Der Kinderwagen, den er dabei hatte, erwies sich dabei als schlechtes Versteck für die Beute. Neben dem Diebesgut entdeckten die Beamten darin auch noch eine kleine Menge Betäubungsmittel.

Bezüglich des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden gegen den Mann Strafverfahren eingeleitet.

