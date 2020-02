Nürnberg: Polizei fasst mutmaßliche Diebesbande - drei Männer in Haft

Die Polizei entdeckte am Donnerstagabend (06.02.2020) in der Fuggerstraße in Nürnberg ein Auto mit gefälschtem Kennzeichen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten verschiedene gestohlene Dinge, von Kleidung über Elektrogeräte bis Gutscheinkarten, berichtet die Polizei. Der Wert des Diebstahls beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Werkzeuge wie bei professionellen Ladendiebstählen

Außerdem fanden die Polizisten im Auto professionelle Werkzeuge, wie sie oft bei Ladendiebstählen genutzt werden. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass es sich wahrscheinlich um eine Diebesbande handelt. Die drei Männer im Alter von 18, 36 und 38 Jahren erbeuteten insgesamt Gegenstände in einem Wert von mehreren tausend Euro.