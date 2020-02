Polizei-Kontrolle in Nürnberger Shisha-Bar

Beamte entdecken illegalen Gastraum

Kohlenmonoxid-Werte sind „beängstigend“

Wie die Polizei am Donnerstag (27.02.2020) mitteilt, wurde am vergangenen Freitag eine Shisha-Bar in der Nürnberger Innenstadt kontrolliert. Dabei fanden die Beamten einen illegalen Gastraum und maßen "beängstigende" Kohlenmonoxid-Werte, welche die Polizei als gesundheitsgefährdend einstuft.

20 Gäste in illegalem Nebenraum: Kohlenmonoxid-Werte von 130 ppm

Gegen 21.45 Uhr fand die Kontrolle der Polizei und des Ordnungsamts statt. Die Beamten stellten eine Vielzahl von Verstößen fest: Die Musik war "überlaut", Shishas wurden mit Kohle abgebrannt und es gab zusätzlich einen nicht angemeldeten Gastraum.

In diesem illegalen Nebenraum waren mehr als 20 Gäste. Die Wasserpfeifen waren überwiegend mit Tabak gefüllt. Die gemessenen Kohlenmonoxid-Werte waren erschreckend: Ein CO-Wert von mehr als 30 ppm wird bereits als gesundheitsgefährdend eingestuft, so die Polizei. Der Wert in dem Nebenraum war mehr als viermal höher. Die Beamten ermittelten einen Wert von 130 ppm.