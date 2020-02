Ein jugendlicher Dieb verletzte am Freitagabend (14.02.2020) einen Beamten, berichtet die Polizei. Zuvor war der 16-Jährige in der Katzwanger Hauptstraße in Nürnberg-Reichelsdorf bei einem versuchten Fahrrad-Diebstahl erwischt worden. Er wurde in Gewahrsam genommen und anschließend zu seinen Eltern gebracht - dort eskalierte dann die Situation.

16-Jähriger rastet aus - Polizisten fesseln Jugendlichen

Der 16-Jährige verhielt sich aggressiv, bedrohte seine Eltern und die Polizisten. Die Beamten wollten ihn daraufhin festnehmen, allerdings setzte sich der 16-Jährige zur Wehr. Schließlich brachten ihn die Beamten zu Boden und fesselten ihn.