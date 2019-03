Nürnberg vor 2 Stunden

Nürnberg: Planungswerkstatt Weinmarkt am 18. März 2019

Am Montag, 18. März 2019, um 19 Uhr geht die öffentliche Planungswerkstatt Weinmarkt in die zweite Runde: Das städtische Verkehrsplanungsamt lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger ins Haus eckstein, Burgstraße 1-3, ein, um den im November 2018 angestoßenen Planungsprozess fortzusetzen.Anhand eines Überblicks der Themen und Ergebnisse der ersten Veranstaltung können auch diejenigen, die damals nicht dabei waren, die Grundzüge der Diskussion kennenlernen und sich in den weiteren Prozess einbringen.