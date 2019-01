Nürnberg: Physikworkshops im Museum Industriekultur

Physikworkshops im Museum Industriekultur

Begleitend zum Lernlabor ?Technikland ? staunen @ lernen? im Museum Industriekultur, Äußere Sulzbacher Straße 62, finden verschiedene Physikworkshops für Kinder und Jugendliche statt: ?Spannende Experimente in einem Mikrowellen-Ofen? gibt es am Samstag, 2. Februar 2019, ab 12.30 Uhr, den Workshop ?Batterien aus Wechselgeld? am Samstag, 9. Februar 2019, ebenfalls ab 12.30 Uhr.

Im ersten Workshop lernen Kinder ab 10 Jahren die sogenannten Mikrowellen als alternative Energiequelle und die Funktionsweise des Mikrowellengeräts kennen. Anschließend werden einige spannende Experimente und spektakuläre Effekte vorgeführt: Plasmabildung, Blitzerscheinungen und Berechnung der Lichtgeschwindigkeit. Bei manchen Versuchen dürfen die Mädchen und Jungen sogar selbst Hand anlegen.

Im zweiten Workshop erfahren Kinder von 8 bis 12 Jahren allerlei über den Aufbau und die Funktionsweise von Batterien. Unter Anleitung bauen sie dann aus Kupfermünzen und Zinkscheiben eigene, voll funktionsfähige Batterien, die eine LED zum Leuchten bringen. Außerdem können alle testen, ob sich auch aus Kartoffeln Batterien herstellen lassen.

Das Lernlabor ?Technikland ? staunen @ lernen? ist noch bis 31. März 2019 geöffnet. Zusätzlich zum Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, fallen pro Workshop 5 Euro Materialkosten an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung unter www.technikland.org wird gebeten. Der Mikrowellen-Workshop wird am 16. März 2019 erneut angeboten, der Batterien-Workshop am 30. März 2019, jeweils ab 12.30 Uhr. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg