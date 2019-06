Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Photovoltaik am Dach, Speicher im Keller, Elektroauto?

Am Dienstag, 2. Juli 2019, bietet die Solarinitiative des Referats für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg von 18 bis 20 Uhr für Bürgerinnen und Bürger die kostenlose Informationsveranstaltung ?Photovoltaik am Dach, Batteriespeicher im Keller, Elektroauto in der Garage ? eine sinnvolle Kombination?? an.