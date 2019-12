ÖDP fordert Böller-Verbot in Nürnberger Innenstadt: Den Stadtrat erreichte vergangene Woche (5. Dezember 2019) ein Antrag von Stadtrat Thomas Schrollinger von der ÖDP, in dem er die Stadt auffordert, Böller künftig in der gesamten Innenstadt zu verbannen.

ÖDP-Antrag: Böllerverbot soll noch dieses Jahr umgesetzt werden

Ein Böllerverbot in dicht besiedelten Gemeinden ist nach der derzeitigen Rechtslage möglich, erklärt Schrollinger in seinem Antrag. Nürnberg solle baldmöglichst von diesem Handlungsspielraum Gebrauch machen und Böller in der gesamten Innenstadt verbieten - "schließlich verursachen Böller den meisten Lärm und einen großen Anteil am Abfallaufkommen."