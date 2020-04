Update vom 21.04.2020: Instagram-Weltreise für krebskranken Oskar

Vor circa einem Jahr erhielt Oskar aus Nürnberg die Diagnose: Krebs, ein Tumor im Gehirn, unheilbar.

Seitdem ist der größte Wunsch des kleinen Jungen eine Weltreise. Dieser bleibt wohl unerfüllt, da seine Erkrankung keine Reisen zulässt.

Deshalb hat Oskars Familie nun eine Instagram-Seite gegründet, die Oskars Weltreise virtuell simuliert. Darauf werden Nutzer dazu aufgefordert, bemalte Steine auf der ganzen Welt zu fotografieren und die Bilder anschließend an die Familie zu schicken.

Und so geht's: Einfach ein Foto knipsen und an die Instagram-Seite der Familie schicken.

Erstmeldung vom 17.01.2020: Oskar aus Nürnberg unheilbar an Krebs erkrankt

Junge (6) aus Nürnberg hat Gehirntumor

Oskar bleibt nach Krebs-Diagnose vermutlich nur noch wenig Zeit

Mutter Janina will ihrem todkranken Kind all seine letzten Wünsche erfüllen

"Vielleicht sehe ich seine Augen zum letzten Mal offen." Dieser Gedanke geht Janina Dotzauer jeden Abend durch den Kopf, wenn sie ihrem sechsjährigen Sohn Oskar einen Gute-Nacht-Kuss gibt. Am 20. März 2019 wurde bei Oskar ein unheilbarer Gehirntumor festgestellt, seitdem ist der drohende Tod ständig präsent. Neun Monate ist die durchschnittliche Lebenserwartung nach Oskars Diagnose diffuses intrinsisches Ponsgliom (DIPG).

Krebs-Diagnose für Oskar: Mutter erzählt ihre Geschichte

Dass Oskar an einem Januarmorgen am Küchentisch in Nürnberg sitzt und frühstückt, ist ein Wunder. Er löffelt Joghurt mit Müsli und Obst. Neben ihm steht eine Torte mit Rentieren und Tannenbäumen, ein Geschenk der "Tortenengel". Das sind Frauen, die mit krebskranken Kindern Torten backen. An der Wand hängen gerahmte Zeichnungen von Oskar: Tiger und Dinosaurier. Auch an diesem Tag greift er nach dem Essen zu seinen Filzstiften. Dass er überhaupt wieder einen Stift halten kann, ist auch ein Wunder. Konzentriert wird er die nächsten Stunden, umsorgt von seiner Oma, einen Drachen malen. Währenddessen erzählt seine Mutter bei einem Spaziergang durch die Felder ihre Geschichte.

Vor Oskar und seiner Mutter Janina Dotzauer steht die Torte, die Oskar mit den „Tortenengeln“ verziert hat. Jasmin Siebert

Im nächsten Leben möchte Oskar ein Tukan sein

Oskar war ein Wunschkind. Bis zur Krebsdiagnose studierte seine 28-jährige Mutter Kunst auf Lehramt und verdiente ihren Lebensunterhalt als freiberufliche Deutschlehrerin. Sie war stolz auf ihre finanzielle Unabhängigkeit nach der Trennung von Oskars Vater. Eines Morgens habe sie an Oskars Blick gesehen, dass etwas nicht stimmte, erzählt Mutter Janina. "Ein Schauer hat mich durchfahren." Wenige Tage später erbrach sich ihr Sohn viele Male, seine Augen verdrehten sich in alle Richtungen. In der Klinik dann die Diagnose: Krebs, unheilbar. Oskars bevorstehende Einschulung und die letzten Prüfungen im Staatsexamen - das alles war plötzlich weit weg.

Im Krankenhausbett unter einem selbstgebastelten Zelt mit Traumfänger zeichneten Oskar und seine Mutter Tiere, die sie im nächsten Leben werden wollten. Oskar malte Tukane und Adler. Mutter Janina hatte ihm versprochen: Du wirst in einem anderen Körper wiedergeboren und immer bei deinen Liebsten sein. Mutter und Sohn malten auch all das, was sie noch gemeinsam erleben wollten: ein Flug mit dem Heißluftballon, Urlaub am Meer, Grillen in den Bergen.