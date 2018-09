Nürnberg: ?Ortsbegehung? im Atelier- und Galeriehaus Defet

Speziell für neugierige, ältere Kunstinteressierte gibt es ein besonderes Angebot: Unter dem Motto ?Ortsbegehung? möchte die Kunsthalle Nürnberg im Jahr ihrer Schließzeit interessante Kultureinrichtungen vorstellen. An zwei Nachmittagen gibt es die Möglichkeit, zusammen mit Dr. Annette Scherer vom Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg das Atelier- und Galeriehaus Defet kennenzulernen.

Am Donnerstag, 27. September 2018, von 15 bis 16.30 Uhr wird Dr. Annette Scherer vom Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg zusammen mit der Galeristin Annette Oechsner das Haus und seine Geschichte vorstellen. Am Mittwoch, 24. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr bietet sie einen Besuch an im temporären Atelier von Fabian Treiber, dem aktuellen Stipendiaten des Marianne-Defet-Malerei-Stipendiums.

Treffpunkt für beide Veranstaltungen ist das Atelier- und Galeriehaus Defet, Gustav-Adolf-Straße 33, Nürnberg (Bus-Linien 35 und 69 Thon/ Röthenbach, Haltestelle Gustav-Adolf-Straße; Bus-Linie 68 Langwasser/ Röthenbach, Haltestelle Geisseestraße; U3, mit zweiminütigem Fußweg, Haltestelle Gustav-Adolf-Straße).

Beide Veranstaltungen klingen bei Kaffee und Kuchen im Gespräch aus. Inklusive Bewirtung kostet die Teilnahme an den Veranstaltungen je Termin 10 Euro (mit Senioren-Kulturkarte 7 Euro). Anmeldungen nimmt das Sekretariat der Kunsthalle entgegen unter Telefon 09 11 / 2 31-28 53 oder E-Mail kunsthalle@stadt.nuernberg.de. alf

Bild Download: Atelier- und Galeriehaus Defet

Atelier- und Galeriehaus Defet, Gustav-Adolf-Straße 33, Nürnberg

(Bild: Annette Kradisch, JPG-Datei 354 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg