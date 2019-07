Nürnberg: Open-Air-Gottesdienst im Renaissancegarten

Open-Air-Gottesdienst im Renaissancegarten

Erneut öffnet das Museum Tucherschloss seine Pforten zu einer sommerlichen Begegnung unter freiem Himmel: Zu einem Open-Air-Gottesdienst unter dem Motto ?Der Summer is kummer? mit anschließendem Gartenfest lädt am Sonntag, 28. Juli 2019, um 10.30 Uhr die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Egidien in den Renaissancegarten des Museums Tucherschloss, Hirschelgasse 9-11, ein. Bei Regen wird der Gottesdienst kurzfristig nach St. Egidien verlegt.

Begrüßt werden die Gottesdienstbesucher von Hausherrin ?Katharina Tucher?, dargestellt von Schauspielerin Inge Bickel, die das Wort an Heinrich Weniger, den ehemaligen Pfarrer von St. Egidien, weiterreicht. Für die musikalische Gestaltung sorgen die Bäckerposaunen unter der Leitung von Tim Spielvogel sowie das Barden-Trio Uwe Kamolz, Jürgen Reuter und Heinrich Weniger. Zum anschließenden Picknick im Schlossgarten können Decken und Verpflegung selbst mitgebracht werden, ein Getränkestand steht bereit. Auch ein Museumsbesuch ist möglich ? wer eine ganz besondere Führung durch das Schloss erleben möchte, dem bietet um 14 Uhr die historische Hausherrin ?Katharina Tucher? persönlich einen Rundgang durch ihre Gemächer an (Aufpreis von 3 Euro auf den Einzeleintritt ins Museum).



Um einen störungsfreien Gottesdienst zu gewährleisten, ist der reguläre Museumsbesuch an diesem Tag ausnahmsweise erst ab 13 Uhr möglich. Die Teilnahme an Gottesdienst und Picknick ist bis 13 Uhr kostenfrei. Ab 13 Uhr wird der reguläre Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, erhoben. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg