Nürnberg: Öffnungszeiten des Bildungscampus im Juni

An Pfingsten und in der darauffolgenden Woche haben Teile des Bildungscampus Nürnberg geänderte Öffnungszeiten. Damit Kundinnen und Kunden die Rückgabefristen für entliehene Medien einhalten können, informiert die Einrichtung frühzeitig.

Der Südpunkt in der Pillenreuther Straße 147 ist von Samstag, 8. Juni, bis einschließlich Pfingstmontag, 10. Juni 2019, geschlossen. Der 24-Stunden-Rückgabeautomat für entliehene Medien ist in dieser Zeit nicht zugänglich. Das Planetarium, Am Plärrer 41, ist am Pfingstsonntag, 9. Juni, sowie Pfingstmontag, 10. Juni, geschlossen. Die Stadtteilbibliothek Langwasser ist in der Woche nach Pfingsten wegen Arbeiten am Stromnetz von Montag bis Freitag, 17. bis 21. Juni, geschlossen. jos

