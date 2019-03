Nürnberg: Öffnungszeiten Bildungscampus an Ostern

Öffnungszeiten Bildungscampus an Ostern

Der Südpunkt in der Pillenreuther Straße 147 ist von Karfreitag bis Ostermontag, 19. bis 22. April 2019, geschlossen. Der 24-Stunden-Rückgabeautomat für entliehene Medien ist in dieser Zeit auch nicht zugänglich. Das Planetarium, Am Plärrer 41, ist an Karfreitag, 19. April, sowie Ostersonntag, 21. April, und Ostermontag, 22. April, geschlossen. jos

