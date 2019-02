Nürnberg: Öffnungszeiten Bildungscampus an Faschingsdienstag

Öffnungszeiten Bildungscampus an Faschingsdienstag

Am Faschingsdienstag, 5. März 2019, ist das Servicebüro des Bildungszentrums, Gewerbemuseumsplatz 1, von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Die Stadtbibliothek Zentrum und das Zeitungs-Café Hermann Kesten, Gewerbemuseumsplatz 4, sowie alle Stadtteilbibliotheken bleiben an diesem Tag geschlossen. Es fahren auch keine Bücherbusse. In der Stadtbibliothek Zentrum sowie im Südpunkt in der Pillenreuther Straße 147, der regulär geöffnet ist, können die 24-Stunden-Rückgabeautomaten genutzt werden. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg