Nürnberg: Oberbürgermeister Maly besuchte Partnerstadt Skopje

Bei einem Besuch in der Partnerstadt Skopje in Nordmazedonien vom 11. bis 14. Mai 2019 tauschte sich eine Nürnberger Delegation mit ihren nordmazedonischen Kollegen über die Herausforderungen der wachsenden Stadtgesellschaften in beiden Städten aus. Außerdem übergab Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly eine Spende der Besucherinnen und Besucher des ?grenzenlos-Fests der Partnerstädte? 2018 an einen Kindergarten.

Mit dem Besuch erwiderte OB Dr. Maly den Besuch seines Amtskollegen Petre Shilegov aus Skopje, der im August 2018 zur Eröffnung des ?grenzenlos-Fests? angereist war, bei dem die nordmazedonische Hauptstadt im Fokus stand. Die Reise führte die Gruppe auch in das Roma-Viertel ?Shutka? von Skopje, wo Nürnberg bereits seit längerer Zeit einen Kindergarten unterstützt. OB Dr. Maly übergab dort die gespendete Summe in Höhe von 1 000 Euro.

OB Dr. Maly traf in ?Shutka? außerdem den Stadtteilbürgermeister Kurto Dudusch und besprach mit ihm Möglichkeiten der Zusammenarbeit vor allem im Bereich der Müllentsorgung. Weitere Programmpunkte waren ein Termin bei der Zweigstelle der Friedrich-Ebert-Stiftung in Skopje, der Besuch eines Infocenters für ein EU-gefördertes Projekt für Stadtplanung und Bürgerpartizipation in Skopjes Altstadt sowie ein Ausflug in die im Süden des Landes gelegene Stadt Ohrid. Auch nordmazedonische Medien, unter anderem der größte Privatsender ?Sitel?, interessierten sich für den Besuch des Nürnberger Oberbürgermeisters.

Begleitet wurde Dr. Maly von Stadträtin Claudia Arabackyj (SPD), Stadträtin Andrea Friedel (Die Grünen), Stadtrat Jan Gehrke (ödp), dem Leiter des Amts für Internationale Beziehungen, Dr. Norbert Schürgers, und dem Honorarkonsul für Nordmazedonien in Nürnberg, Dr. Gerhard

Krüger. jos

Bild Download: Spendenübergabe Skopje 2019

Nürnbergs Oberbürgermeister übergibt eine Spende an den Kindergarten ?8. April? in Skopjes Roma-Viertel ?Shutka? (von links nach rechts: Stadtteilbügermeister Kurto Dudusch, Kindergartenleiterin Songjul Ahmed, Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly)

(Bild: Stephanie Wimmer / Amt für Internationale Beziehungen Stadt Nürnberg, JPG-Datei 1.5 MB)

Bild Download: Oberbürgermeister Maly und Shilegov

Skopjes Oberbürgermeister Petre Shilegov (stehend, rechts) erläutert Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly (stehend, links) seine Infrastrukturpläne

(Bild: Stephanie Wimmer / Amt für Internationale Beziehungen Stadt Nürnberg, JPG-Datei 1.3 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg