Café-Chefin in Nürnberg hilft Obdachlosem

Frau zahlt ihm Frisör und vermittelt ihm Vorstellungsgespräch bei Großbäckerei

Mann bekommt Job und sucht nun Wohnung

Der Nürnberger Willi Vogelbacher verlor vor rund einem Jahr seine Wohnung und landete auf der Straße. Nun hat er unerwartete Hilfe bekommen. Als er in das Café "Mr. Bleck" am Friedrich-Ebert-Platz 6 in Nürnberg kam, erfuhr die Chefin der Filiale, Birgit Wegner, von seinem Schicksal und krempelte das Leben von Willi um.

Willi verliert Job und dann Wohnung in Nürnberg

Der 62-Jährige ist kein Unbekannter im Café am Friedrich-Ebert-Platz. "Nahezu jeden Tag sitzt er im Café, meist vor einer leeren Kaffeetasse", sagt Birgit Wegner inFranken.de. Für mehr als eine Tasse reicht meist das Geld nicht. Er habe vor rund einem Jahr seinen Job verloren und sei wenige Monate später obdachlos geworden, erzählte Willi der Chefin.

Damals habe sein Vermieter Eigenbedarf angekündigt und so habe er seine Wohnung verloren. Da ihm die Kraft gefehlt habe, eine neue Unterkunft zu finden, sei er auf der Straße gelandet. Sein Schlafplatz liege heute gegenüber vom Café: Die Nächte verbringe der 62-Jährige auf einer Parkbank neben dem Friedrich-Ebert-Platz. Tagsüber kommt er regelmäßig in das Café "Mr Bleck" und fiel dort der Chefin auf.