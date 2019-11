Schlechte Erfahrungen in Obdachlosen-Unterkünften

Vor rund einem Monat fragte sie nach ihm und erfuhr dadurch von seiner Obdachlosigkeit. Damit wollte sie sich nicht abfinden, sie wollte ihm helfen.

Birgit Wegner wollte ihm eine Unterkunft besorgen, schrieb den Leiter des Sozialamts an. In Obdachlosen-Unterkünften wollte Willi aber nicht mehr leben. In der Vergangenheit habe er negative Erfahrungen damit gemacht, sagte er. Dort sei er unter anderem beklaut worden.

Mit frischem Haarschnitt zum Vorstellungsgespräch bei Großbäckerei

Vergangene Woche drückte ihm Birgit Wegner 20 Euro für einen Haarschnitt in die Hand. "Nach dem Friseurbesuch war er kaum mehr wiederzuerkennen", sagt sie. Danach nahm sie Kontakt zu einer Großbäckerei auf, um ihm einen Job zu vermitteln. "Er hat eine Chance verdient", ist sie überzeugt.

Zum Vorstellungsgespräch begleitete sie ihn und prompt erhielt Willi die Zusage. Am Montag (25.11.2019) hat er seinen ersten Tag als Hilfsarbeiter. Wegner glaubt fest an ihn. "Willi ist hoch motiviert, trinkt nicht und nimmt keine Drogen." Offenbar hatte er nur etwas Pech im Leben.

Nun wird noch eine Wohnung für Willi gesucht: Wer dem Obdachlosen auch eine Chance geben will, kann sich per E-Mail an Birgit Wegner wenden.

Im April berichteten Helfer, dass sich die Angriffe auf Obdachlose in Nürnberg häufen: Ein Pärchen litt besonders unter den Attacken.