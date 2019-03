Die Fußstapfen, in die Thorsten Brehm treten möchte, könnten kaum größer sein. Wenn der 34-Jährige im nächsten Jahr Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) nachfolgen sollte, dann wird er sich mit einem Vorgänger messen lassen müssen, der weit über Nürnberg hinaus populär wurde und in der bayerischen Landespolitik ein Schwergewicht war. Doch bangemachen gilt für den im Knoblauchsland im Stadtnorden "aufgewachsenen und verwurzelten" Nürnberger nicht: "Die Fußstapfen sind unheimlich groß, aber es sind eben auch die Fußstapfen eines Amtsinhabers, der seit 18 Jahren Kommunalpolitik gemacht hat der Präsident des Deutschen Städtetags war", sagt er schon ganz routiniert zu dem jetzt für ihn beginnenden Wahlkampf um den höchsten Posten in einer über 11 000 Mitarbeiter umfassenden Stadtverwaltung.

Gerade als Vertreter der jungen Generation sieht der Diplom-Sozialwirt seine Chance und verweist selbstbewusst auf die Nachbarstadt Erlangen, in der vor fünf Jahren der damals ebenfalls erst 34-jährige Florian Janik (SPD) zum Oberbürgermeister gewählt wurde. "Allen, die frischen Wind und neuen Schwung in der Nürnberger Politik erwarten, kann ich sagen: Das werde ich auch liefern", betont der Politik-Jungstar.

Brehm wäre der jüngste OB der deutschen Großstädte

"Strukturiert, organisiert, offen und gesellig" beschreibt sich der Unverheiratete auf der Internetseite der SPD-Stadtratsfraktion selbst. Brehm würde nicht nur einer der jüngsten Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt werden, er ist bereits jüngster Vorsitzender in der Geschichte der Nürnberger SPD. Dieses Amt übernahm er vor vier Jahren, als der damals zum Zweiten Bürgermeister gewählte Parteifreund Christian Vogel das Amt niederlegte. Genau so will er es auch machen, wenn er zum Rathauschef gewählt würde: "Wenn man Oberbürgermeister ist, dann ist man Oberbürgermeister aller Nürnberger. Dann steht man über den Parteien und kann nicht mehr Parteivorsitzender sein."

Brehm kommt aus einer Handwerkerfamilie, sein Großvater sei Schreiner gewesen, der Vater Elektriker und die Mutter Friseurin. Als erster in seinem Stammbaum absolvierte er ein Studium, und zwar der Sozialwissenschaften, und beschäftigte sich dabei schwerpunktmäßig mit Arbeitsmarktpolitik und Armutsforschung. Nach Abitur und Zivildienst beim Bund Naturschutz arbeitete er im Institut für Freie Berufe an der Universität Erlangen-Nürnberg und bei der Bundesagentur für Arbeit. Seit 2018 ist er einer von zwei Geschäftsführern der SPD-eigenen Fränkischen Verlagsanstalt, in der auch die Parteizentrale residiert.

In seinem Heimatstadtteil Buch ist er - natürlich auch als einer der jüngsten - vor zehn Jahren Vorsitzender des TSV-Sportvereins geworden. Seit Kindesbeinen sei er hier aktiv und habe seither das Joggen im Pegnitzgrund liebgewonnen. Auf die alte Rivalität zwischen Nürnberg und Fürth anspielend sagt er augenzwinkernd: "Wenn Sie es nicht schreiben, verrate ich Ihnen sogar, dass ich dabei bis in die Nachbarstadt laufe."

