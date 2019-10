Nürnberg: Nur einen Tag nach Haftentlassung - mutmaßlicher Sexualstraftäter auf frischer Tat ertappt

Die Polizei nahm am Donnerstagmorgen (03.10.) einen mutmaßlichen Sexualstraftäter in der Nürnberger Innenstadt fest. Zuvor hatten die Polizisten eine Frau angetroffen, die angab, von dem 20-Jährigen vergewaltigt worden zu sein. Das berichtet die Polizei.

Nürnberg: Mann verhält sich seltsam - als er Polizei sieht, flüchtet er

Gegen 7.20 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen Mann, der sich im Bereich einer Grünfläche des Marientorgrabens seltsam verhielt. Als der zunächst Unbekannte das Polizeiauto sah, flüchtete er.

Mutmaßliche Vergewaltigung: Polizisten finden Frau - Tatverdächtiger erst vor einem Tag aus JVA entlassen

Daraufhin fanden die Beamten im Marientorgaben eine Frau, die angab, von dem Mann vergewaltigt worden zu sein. Die Polizisten leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Dadurch konnte der 20-jährige Tatverdächtige festgenommen werden. Erst einen Tag zuvor wurde er aus der Justizvollzugsanstalt entlassen. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen weitläufigen Bekannten des Opfers handeln. Die Frau wurde durch den Übergriff leicht verletzt und erlitt einen Schock. Der 20-Jährige wird einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.