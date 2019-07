Nürnberg: ?Nürnberger Schulen der 50er und 60er Jahre?

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Hausverwaltenden Einheit-Schule (HVE-Schule) ist eine neue Publikation erschienen. Diese zeigt die Nürnberger Schulen, in denen in den 1950er und 1960er Jahren sehenswerte Kunstwerke entstanden sind. Im Mittelpunkt steht die Kunst am Bau, das heißt Werke, die sich mit der Bauweise der Schulgebäude vereinen.

Der Schulalltag hat sich den aktuellen Anforderungen der heutigen Zeit angepasst. Die Unterrichtsformen und -methoden haben sich gewandelt und die Schulzeiten erstrecken sich teilweise auf ein ganztägiges Schulangebot. Diesen modernen Entwicklungen müssen die Schulgebäude standhalten, denn diese sind für viele Schülerinnen und Schüler nicht nur ein Lern-, sondern auch zu einem Lebensort geworden. Aber die Schulen enthalten auch Gestaltungsmerkmale und Kunst, die in ihrer Entstehungszeit richtungsweisend waren und pädagogische und gestaltende Elemente vereinen.

Die neue Publikation, ?Nürnberger Schulen der 50er und 60er Jahren? kann bei der HVE-Schule, E-Mail hve-schule@stadt.nuernberg.de, kostenlos bezogen werden. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg