Nürnberg: Nürnberger Schülerin punktet bei ?Jugend debattiert?

Fabia Klein, Schülerin der 10. Jahrgangs der Adam-Kraft-Realschule (AKR), belegte einen hervorragenden dritten Platz beim Regionalentscheid des Wettbewerbs ?Jugend debattiert?. Die Schülerin stellte sich zum zweiten Mal dem Wettbewerb und konnte sich in einem starken Feld sehr gut behaupten.

Die AKR war mit einer kleinen Delegation, bestehend aus Fabia Klein, Jurorinnen, Ersatzteilnehmern und der begleitenden Lehrkraft, Deutschlehrerin Wiebke Büchner, nach Neustadt an der Aisch gereist. Die Spannung war groß, als klar wurde, dass es Fabia Klein gegen eine starke Konkurrenz insbesondere aus diversen Gymnasien ins Finale geschafft hatte. Hier ging sie als einzige Realschülerin in die Debatte zum Thema ?Sollen grundsätzlich auch Nicht-Pädagogen in der Schule unterrichten?? Die AKR-Schülerin zeigte eine tolle Leistung und überzeugte durch Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft.

Bereits im dritten Jahr beteiligt sich die AKR mit den 9. und 10. Jahrgängen am Wettbewerb. Im Rahmen des Fachunterrichts Deutsch werden notwendige Werkzeuge erlernt, um sich in diversen Debatten schulintern zu messen. Die Besten der Schule dürfen dann am Regionalentscheid in Neustadt teilnehmen. ?Jugend debattiert? verbindet das Training im Unterricht mit einem bundesweiten Wettbewerb. Dabei gewinnen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Eigene Grenzen zu überschreiten, sich ausdauernd vorzubereiten und in einer fairen Debatte zu zeigen, zu welchen argumentativen Leistungen man fähig ist, das schult auch darin, in einer demokratischen Gesellschaft zu bestehen. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg