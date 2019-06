Nürnberg: Nürnberger ist Lehrer des Jahres

Der Gründernachwuchs hat entschieden: Dr. Günther Pfeifer vom Johannes-Scharrer-Gymnasium (JSG) in Nürnberg ist ?Lehrer des Jahres? beim Deutschen Gründerpreis für Schüler 2019.

Der 49-Jährige wurde am Mittwoch, 26. Juni 2019, in Hamburg ausgezeichnet. Auch der Schulleiter des JSG, Dr. Michael Schminke, freut sich sehr über die besondere Auszeichnung für seinen engagierten Kollegen. let

Details und Fotos sind zu finden unter: www.dgp-schueler.de -> Aktuelles.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg