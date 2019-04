Nürnberg: Nürnberger Freibäder starten in die Freibadsaison

Am Samstag, 20. April 2019, um 8 Uhr startet das Freibad West, Wiesentalstraße 41, in die Sommersaison 2019. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 8 bis 20 Uhr. Am Ostermontag hat das Westbad von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Das Stadionbad, Hans-Kalb-Straße 42, nimmt den Badebetrieb am Mittwoch,

1. Mai 2019, auf, schönes Wetter vorausgesetzt. Geöffnet ist durchgängig

von 9 bis 21 Uhr.

Das ungeheizte Naturgartenbad in der Schlegelstraße 20 in Erlenstegen öffnet, abhängig von der Wetterlage, frühestens am 11. Mai 2019. Es hat täglich

von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Kassenschluss in den drei Freibädern ist jeweils eine Stunde vor Schließung. Änderungen der Öffnungszeiten sind witterungsbedingt möglich und werden kurzfristig bekannt gegeben. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg