Nürnberg: Nürnberg wird Zentrum für Wasserstoff-Forschung

Im Rahmen der vom Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder am Montag, 5. August 2019, angekündigten Clean-Tech-Offensive für Bayern werden die bayerischen Aktivitäten zur Brennstoffzellenforschung in Nürnberg gebündelt. Damit wird Nürnberg zum bayerischen Zentrum für Wasserstoff-Forschung ausgebaut. Die neuen Forschungsaktivitäten werden am Energie Campus Nürnberg angesiedelt. Unternehmen aus der Region sind dabei eng mit eingebunden, zum Beispiel bei der Entwicklung von Wasserstoff-Lösungen für den Verkehrssektor.

Hierzu sagt Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas: ?Das neue Zentrum für Wasserstoff-Forschung bringt einen neuen Innovationsschub für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Nürnberg. Dank hervorragender Forschung am Energie Campus Nürnberg und Kompetenzen in den Unternehmen der Region wurden hier bereits in den letzten Jahren Wasserstoff-Technologien vorangebracht.? Dr. Fraas hebt die Potenziale von Wasserstoff-Technologien für den Energiesektor, für produzierende Unternehmen und vor allem für den Verkehrs- und Automobilsektor hervor: ?Das ist von erheblicher Bedeutung für die gesamte Metropolregion Nürnberg als Automobilzulieferer-Standort. Etwa zehn Prozent der Beschäftigten der deutschen Automobilindustrie arbeiten in der Metropolregion. Mit dem neuen Zentrum für Wasserstoff-Forschung wird in der Metropolregion Nürnberg ein klares Aufbruchssignal für die Mobilitätswende gesetzt!?

Dr. Fraas begrüßt darüber hinaus weitere von der Bayerischen Staatsregierung für den Großraum Nürnberg angekündigte Leuchtturmprojekte für Künstliche Intelligenz und Robotik: ?Diese Aktivitäten ergänzen das Technologieprofil am Standort hervorragend. Nürnberger Wirtschaftskraft steht heute für Digitale Transformation und Nachhaltigkeit.? let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg