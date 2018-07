Nürnberg: Nürnberg wieder bester deutscher Flughafen

Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg wurde von den Leserinnen und Lesern des internationalen Fachmagazins Business Traveller zum elften Mal in Folge in der Kategorie ?Bester Flughafen für Geschäftsreisende in Deutschland? auf Platz 1 gewählt und mit dem Business Traveller Award 2018 ausgezeichnet. Die Plätze 2 und 3 in der Gesamtbewertung belegen die Flughäfen in Bremen und Düsseldorf.

Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas sagt hierzu: ?Die Reisenden erhalten beim Albrecht Dürer Airport Nürnberg zuverlässige Serviceorientierung und sehr kurze Wege. Das zeigt sich seit nunmehr elf Jahren auch am Spitzenplatz des Rankings. Der Gewinn des Business Traveller Award ist auch ein Zeichen für die höchst engagierte Arbeit aller Airport-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Ich gratuliere dem ganzen Airport-Team des Albrecht Dürer Airport Nürnberg sehr herzlich! Der Einsatz zahlt sich aus, damit die Passagiere in Nürnberg auch weiterhin ?entspannt abheben? können.? let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg