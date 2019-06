Nürnberg: ?Nürnberg Heute? 106 erschienen

?Nürnberg Heute? 106 erschienen

Die aktuelle Sommerausgabe der städtischen Halbjahreszeitschrift ?Nürnberg Heute? ist da: Das Heft Nummer 106 liegt an Rathauspforten, im BürgerInformationsZentrum am Hauptmarkt 18 und in vielen weiteren städtischen Einrichtungen zur kostenlosen Mitnahme aus. Abholungen größerer Stückzahlen können mit dem Presse- und Informationsamt unter der Rufnummer 2 31-29 62 vereinbart werden.

Nürnberg ist immer eine Reise wert. Mehr und mehr Touristen strömen in die Stadt, um die Sehenswürdigkeiten und die schönen Ecken zu erkunden. Etwa 35 000 Menschen leben in Nürnberg vom Tourismus. Wer warum und wie dafür sorgt, dass Gäste ihren Aufenthalt in vollen Zügen genießen können, erzählt ein Beitrag in dieser Sommerausgabe von ?Nürnberg Heute?. Nicht nur der Tourismus wächst, sondern auch die Bevölkerung. Stadtentwicklung bedeutet deshalb immer Veränderung. Eine einschneidende Veränderung wird die neue Technische Universität Nürnberg (TUN), die auf dem Areal an der Brunecker Straße entstehen und 2025 den Lehrbetrieb aufnehmen soll. Bis zu 6 000 Studierende wird die neue Einrichtung mit Modellcharakter beherbergen, die das universitäre Angebot in der Stadt auf ein neues Niveau hebt. Der neuen TUN sowie den bestehenden universitären Aushängeschildern widmet sich der Schwerpunktbeitrag dieses Hefts.

Dass Ehrenamt keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Überzeugung ist, erzählt eine weitere Geschichte. Ein anderer Beitrag beleuchtet Angebote der Kulturvermittlung, die mit sparten- und gesellschaftsübergreifenden Formaten neue Wege gehen, um unterschiedlichen Zielgruppen den Weg ins Museum schmackhaft zu machen. Weitere Themen sind ein Firmenporträt über Musik Klier in der Südstadt, der zu den zehn größten Musikhäusern mit Vollsortiment in Deutschland gehört, die wichtige Arbeit des Landschaftspflegeverbands und ein Streifzug in Bildern über die verschiedenen Kirchweihen im Stadtgebiet.

Darüber hinaus sind wieder Kurznachrichten aus dem Stadtleben und Buchempfehlungen in der vom Presse- und Informationsamt der Stadt Nürnberg herausgegebenen Publikation enthalten. Die nächste Ausgabe erscheint im November 2019. maj

Im Internet ist ?Nürnberg Heute? abrufbar unter

www.nh.nuernberg.de

