Nürnberg: Nürnberg als Bauhaus-Stadt

Nürnberg als Bauhaus-Stadt

Das Bauhaus hat weltweit durch seine Protagonisten und ikonischen Werkstücke Spuren hinterlassen ? auch in und um Nürnberg. Der Kunstwissenschaftler Dr. Marian Wild beleuchtet in seiner Führung zum ?Bauhaus in Nürnberg? die Einflüsse der Idee auf die Metropolregion, stellt die Werke der Nürnberger Akteure in den Kontext der Bauhaus-Lehre und verweist so auf die bisher außerhalb der Fachwelt weitgehend unbeachtete ?Bauhaus-Stadt? Nürnberg. Der Rundgang findet statt am Mittwoch, 10. April und 15. Mai 2019, jeweils um 18.30 Uhr in der Kunstvilla, Blumenstraße 17.

Bauhaus-Spuren sind rund um Nürnberg zu entdecken, teils allerdings gut versteckt: Da gibt es Bauhaus-Schüler, man findet Bauhaus-Forscher, die in Nürnberg wichtige Posten bekleideten, und Archivunterlagen zu Bauhaus-Meistern. In den Museen sind originale Bauhaus-Werkstücke ausgestellt und nicht zuletzt schwappten ästhetische Inspirationen für hiesige Künstlerinnen und Künstler in die Stadt. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg