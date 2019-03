Nürnberg: NS-Terror und Stasi-Druck im Comic

Historiker Jochen Voit und Zeichner Hamed Eshrat stellen im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände den auf einer wahren Geschichte basierenden Comic ?Nieder mit Hitler oder warum Karl kein Radfahrer sein wollte? vor. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 3. April 2019, um 19 Uhr im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Bayernstraße 110.

Karl Metzner erfährt in seinem Leben zwei Mal die Staatsmacht einer Diktatur. Als Jugendlicher und Mitglied einer Widerstandsgruppe wird er in der NS-Zeit festgenommen und kommt ins Gefängnis. In der DDR wird er evangelischer Pfarrer und soll als ?Geheimer Informator? Berichte aus Kirchenkreisen an die Staatssicherheit liefern. Als er diesem Auftrag nicht nachkommt, gerät er selbst wieder in Verdacht. Jochen Voit und Hamed Eshrat inspirierte die Begegnung mit Karl Metzner zu einem Comic, der auf Metzners Lebensgeschichte beruht. Im Dokumentationszentrum zeigen Autor und Zeichner, wie sie diese Geschichte künstlerisch umgesetzt und welche Erfahrung mit Lesern sie bislang gemacht haben. Sie geben außerdem Einblick in den Entstehungsprozess des Buchs und dies ganz praktisch: Hamed Eshrat lässt seine Figuren beim Zeichnen lebendig werden.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter Telefon 09 11 / 2 31-75 38 oder per E-Mail an dokumentationszentrum@stadt.nuernberg.de wird empfohlen

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg