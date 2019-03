Nürnberg: Notbetrieb im Bürgeramt Nord

Notbetrieb im Bürgeramt Nord

Das Bürgeramt Nord, Großgründlacher Hauptstraße 51, kann am heutigen Freitag, 8. März 2019, wegen vieler Krankheitsfälle nur einen Notdienst für das Einwohnermeldewesen anbieten. Es können nur fertige Dokumente ausgehändigt werden. Anträge für Ummeldungen, Ausweise und andere Dienstleistungen können ausnahmsweise nicht entgegengenommen werden. In dringenden Fällen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, auf das Bürgeramt Ost, Fischbacher Hauptstraße 121, das Bürgeramt Süd, Hans-Traut-Straße 8, oder ins Einwohnerrmeldeamt in der Äußeren Laufer Gasse 25 ausweichen. An den Ausweichstandorten sind heute längere Wartezeiten zu erwarten. tom

