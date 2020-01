Entstehung: 1958 ist die Tankstelle der "California-Texas-Oil-Company" mit Flugdach im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen gebaut worden

Neustart: Der Eigentümer hat sich entschlossen, die historische Tankstelle komplett zu renovieren und die historische Design-Ikone als moderne Automaten-Tankstelle wiederzueröffnen. Laut Shell Deutschland steht der Neustart kurz vor der Tür.

Ungewöhnliches Denkmal: Rarität-Tankstelle in Nürnberg

Dieses Denkmal ist wirklich ungewöhnlich. Wie direkt aus einem amerikanischen Schwarz-Weiß-Film scheint die historische Tankstelle im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen entsprungen. Auf der städtischen Denkmalliste dürfte die "Kraftstation" eine exotische Rarität darstellen. Zwischen barockisierten Villen mit Walmdächern, Risaliten und Erkern ragt die 1958 erbaute Tankstelle der California-Texas-Oil-Company wie ein Raumschiff aus den Wirtschaftswunderjahren empor.

Zapfsäulen seit fünf Jahren geschlossen

Seit rund fünf Jahren sind die Zapfsäulen geschlossen. Lange Zeit ist die Zukunft der genauso filigranen wie kühnen Konstruktion mit dem Flugdach fraglich gewesen. Das Geschäft mit dem Benzin soll sich in der kleinen aber feinen Gasstation einfach nicht mehr gelohnt haben. Nachdem der alte Pächter den Overall an den Nagel gehangen hat, ist das Schmuckstück in der mondänen Erlenstegenstraße mehr oder weniger zum Abstellplatz verkommen.

Eröffnungsdatum steht noch nicht fest - lange dauert es nicht mehr

In Westdeutschland unterhielt die "California-Texas-Oil-Company" (oder kurz Caltex) von 1956 bis 1969 laut Wikipedia über 800 Tankstellen . Um den Wiedererkennungswert für die Kraftfahrer zu erhöhen, setzte die amerikanische Mineralöl-Kette aus dem Hause des Energieriesen Chevron auf diese besonderen Typen-Tankstellen. Die alte Caltex in Nürnberg soll der letzte Vertreter ihrer Art in ganz Bayern gewesen sein, an dem Benzin und Diesel tatsächlich noch den Geruch von Freiheit verströmten. Andernorts sind die vermeintlich zu klein gewordenen Tankstellen mit dem markanten Dach häufig in Auto-Werkstätten umgewandelt worden.

In Nürnberg soll die oktangetränkte Automobil-Geschichte dagegen gerettet werden. Mit der Shell Deutschland Oil GmbH hat sich die Eigentümerin wohl auch aufgrund des mehr oder weniger sanften Drucks des Denkmalschutzes dazu entschlossen, die stilprägende Tankstelle in der Erlenstegenstraße in seiner historischen Form zu wiederherzustellen. "So gut wie fertig" sei das Schmuckstück, teilt Axel Pommeränke von Shell auf Anfrage von inFranken.de mit. "So schnell wie möglich" sollen die Zapfhähne wieder laufen. "Als allerletztes müssen nun noch einige Arbeiten an der Datenleitung ausgeführt werden", sagt Pommeränke und erklärt, dass mit diesen Leitungen insbesondere die elektronische Preisanzeige geregelt werde. "Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, soll"s losgehen", verspricht Pommeränke. Dummerweise gibt es kein offizielles Datum für die Eröffnung, das sich Automobil-Fans dick im Kalender notieren könnten.

"Leider können wir aber nicht sagen, an welchem Tag das genau passiert", erklärt der Shell-Sprecher weiter. Lange dürfte es aber trotz der immer noch aufgestellten Absperrgitter wirklich nicht mehr dauern.

Zapfsäule wird mit Automat betrieben - Tankstelle geht mit der Zeit

Fest steht hingegen, dass die nach Benzin lechzenden Autofahrer keinen Tankwart mit Tolle, Jeans und Kippe im Mundwinkel zu sehen bekommen werden. Die Zapfsäule soll stattdessen als Reminiszenz an den Zeitgeist mit einem Automaten bedient werden können. Das dürfte Vor- und Nachteile haben. Die schlechte Nachricht zuerst: Einen Tankstellen-Kiosk mit Zeitungen & Co. wird es nicht geben. Dafür soll die denkmalgeschützte Anlage, die an Ölgemälde von Edward Hopper erinnert, rund um die Uhr geöffnet haben.