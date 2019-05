Nürnberg: Nicht erhaltene Briefwahlunterlagen bitte sofort melden

Das Wahlamt weist darauf hin, dass sich Wahlberechtigte, die beantragte Briefwahlunterlagen noch nicht erhalten haben, umgehend beim Wahlamt melden sollten. Das Wahlamt ist zu erreichen unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-33 50 oder zur persönlichen Abholung der Briefwahlunterlagen am Unschlittplatz 7a.

Wer Briefwahl beantragt hat, kann im Normalfall nicht mehr im Wahllokal wählen, außer wenn er oder sie den weißen Wahlschein aus den Briefwahlunterlagen vorweisen kann. Das Wahlamt hat am Freitag, 24. Mai 2019, von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit ist noch eine Briefwahl-Beantragung und auch gleich die Durchführung möglich. Am Samstag, 25. Mai 2019, von 8.30 bis 12 Uhr können dort nur noch nicht angekommene Briefwahlunterlagen ersetzt werden. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg