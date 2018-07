Nürnberg: Neues Programm für Senioren

Neues Programm für Senioren

Das Programmheft des Seniorenamts für Herbst und Winter ist erschienen. In der Broschüre findet sich das gesamte Veranstaltungs- und Kursprogramm der beiden Seniorentreffs Bleiweiß und Heilig-Geist von September 2018 bis Februar 2019: ein umfangreiches Spektrum an Unterhaltungs-, Kultur- und Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Wanderungen und Besichtigungen sowie zahlreiche Kurse und Seminare aus den Bereichen Aktiv in Bewegung, Geist und Körper, Sprachen und Kreativität. Interessierte können sich bereits jetzt ihren Platz in den Kursen sichern ? die Anmeldungen laufen ab sofort.

Das Heft enthält außerdem wichtige Kontaktadressen für Angebote im Wohnviertel, Beratungsangebote zu Pflege und Wohnen, Tipps und Tätigkeitsbereiche für ehrenamtliches Engagement sowie Anregungen und Informationen zur individuellen Freizeitgestaltung.

Die Broschüre mit orangenem Deckblatt ist kostenlos unter anderem an den folgenden Auslagestellen zu haben: Treff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15, Treff Heilig-Geist, Spitalgasse 22, Infothek des Seniorenamts, Hans-Sachs-Platz 2, BürgerInformationsZentrum im Rathaus, Hauptmarkt 18, und Nürnberg Info, Königstraße 93. In digitaler Form gibt es die Publikation unter www.senioren.nuernberg.de. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg