Nürnberg: Neuer Leiter des SportService Nürnberg

Hans-Jörg Oehmke wird als neue Leiter des SportService Nürnberg am 1. April 2019 seinen Dienst bei der Stadt Nürnberg aufnehmen. Er ist Nachfolger von Jürgen Thielemann. Hans-Jörg Oehmke wird sich der Sportstättenentwicklung und Sportförderung sowohl auf dem Gebiet des Breiten- als auch des Spitzensports annehmen. Vereinsförderung, Vereinsentwicklung, aber auch Bewegungsparks und Großsportveranstaltungen zählen zu seinem Aufgabengebiet.

Hans-Jörg Oehmke wurde 1964 in Frankfurt am Main geboren und ist 1974 mit seinen Eltern nach Nürnberg gezogen. Er spielte beim VfL Nürnberg Langwasser zuerst Fußball, bevor er das Schwimmen für sich entdeckte, das letztendlich zu seiner Hauptsportart wurde. Auch in den Schulmannschaften Volleyball, Leichtathletik und Fußball der damaligen Gesamtschule Nürnberg Langwasser (der heutigen Bertolt-Brecht-Schule) war er aktiv. Seine sportliche Karriere in Nürnberg beendete er als Schwimmtrainer der DJK Langwasser, da er nach dem Abitur Nürnberg verließ. Nach dem Zivildienst im Wichernhaus Altdorf belegte er in Bayreuth das damals noch sehr exotischen Studienfach ?Sportökonomie?. Nach dem Diplomabschluss lockte ihn eine attraktive Stelle in einem der größten Berliner Sportvereine ? gleichzeitig Betreiber des größten Sportzentrums in Berlin ? in die Hauptstadt. Nach 26 Jahren kehrt er nun nach Nürnberg zurück. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg