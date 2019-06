Nürnberg: Neue Straßenbefestigung am Busbahnhof Röthenbach

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) repariert von Montag,

1. Juli 2019, bis Dienstag, 30. Juli 2019, die Straßenbefestigung im Busbahnhof Röthenbach an der Ansbacher Straße nach der Einmündung der Dombühler Straße in Fahrtrichtung Stein. Die Großpflasterbefestigung ist hier nach über 25 Jahren Benutzung schadhaft.

Für die Arbeiten muss die rechte Spur der Ansbacher Straße in Fahrtrichtung Stein gesperrt werden, um Arbeitsraum zu schaffen und den VAG-Bussen das Einfahren in den Busbahnhof um das Baufeld herum zu ermöglichen. Dies ist nur von der linken Spur aus möglich. Die rechte Spur wird bereits vor der Einmündung der Dombühler Straße gesperrt. Das Abbiegen in die beziehungsweise aus der Dombühler Straße heraus ist während der gesamten Bauzeit möglich.

Die einspurige Verkehrsführung bleibt auch über die Zeit der Bauarbeiten hinaus bestehen. Der Setzbeton des Pflasters muss mehrere Wochen aushärten, weil eine zu frühe Verkehrsbelastung die erneuerte Befestigung wieder zerstören würde. Zwischen dem 6. Juli und dem 30. Juli 2019 finden keine Arbeiten mehr im Baufeld statt, die Absperrung dient lediglich dazu, dass der Beton aushärten kann.

Sör ist bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu minimieren. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg