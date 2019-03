Nürnberg: Neue Saison für ?Picknick und Boule? im Schlossgarten

Mit Picknick und Boulespiel im Renaissancegarten startet das Museum Tucherschloss 2019 bereits ab 1. April in die Sommersaison. Beiden Aktivitäten können Besucher bis 31. Oktober 2019 sonntags von 10 bis 17 Uhr, montags von 10 bis 15 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 17 Uhr in der Hirschelgasse 9-11 nachgehen.

Das Angebot, einen Museumsbesuch mit geselliger Freizeitgestaltung zu kombinieren, erfreute sich in den vergangenen Sommern stetig wachsender Beliebtheit. Für Freunde eines gemütlichen Picknicks sind die Rasenflächen der idyllischen Gartenanlage genau das richtige Ambiente, um mitgebrachte Speisen und Getränke im Grünen zu genießen. Besuchern, die keine Picknickdecke dabeihaben, stehen ab Ostersonntag Gartenmöbel zur Verfügung. Ganz im Stile des französischen ?Savoir Vivre? laden außerdem zwei Bahnen zu einer entspannten Partie Boule ein. Die Besucher können eigene Spielkugeln mitbringen oder gegen ein Pfand in Höhe von 20 Euro ein Set an der Kasse ausleihen. Am Sonntag begrüßt die historische Hausherrin ?Katharina Tucher? ihre Gäste in Gestalt einer kostümierten Schauspielerin sogar persönlich in der einstigen Sommerresidenz der Familie Tucher. Um 14 Uhr bietet sie eine Führung durch ihre Gemächer zum Aufpreis von 3 Euro auf den Einzeleintritt ins Museum an.

Es gilt der reguläre Eintritt von 6 Euro, 1,50 Euro ermäßigt. alf

