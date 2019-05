Nürnberg: Neue Richtlinien für Atelierförderung

Neue Richtlinien für Atelierförderung

Die Stadt Nürnberg unterstützt seit vielen Jahren bildende Künstlerinnen und Künstler beim Unterhalt ihrer Ateliers und Werkstätten. Förderfähig sind dabei ausschließlich Räumlichkeiten, die sich im Nürnberger Stadtgebiet befinden. Die Zuwendungen können sowohl als Mietzuschuss wie auch als Förderung baulicher Maßnahmen zur Schaffung neuen Atelierraums beantragt werden.

Die Richtlinien und Kriterien für die Förderung wurden im laufenden Jahr aktualisiert und die Antragsformulare entsprechend angepasst. Damit wurde auch das Verfahren für die Antragstellenden insgesamt deutlich vereinfacht.

Ab sofort können sich alle Kunstschaffenden für einen Zuschuss bewerben. Die Förderrichtlinien sowie die Anträge für die Atelierförderung können im Internet auf der Website der Kunsthalle Nürnberg unter:

https://www.kunstkulturquartier.de/kunsthalle/service-info/atelierfoerderung/ heruntergeladen werden.

Darüber hinaus können die Anträge auch über alle Nürnberger Künstlergruppen und über die Berufsverbände bezogen werden. Ebenfalls gibt es die Antragsformulare in der Verwaltung der Kunsthalle Nürnberg, Lorenzer Straße 32.

Die Anträge müssen bis spätestens Sonntag, 30. Juni 2019, in der Kunsthalle Nürnberg eingehen. Der Briefkasten befindet sich am Verwaltungseingang der Kunsthalle Nürnberg. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg