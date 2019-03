Nürnberg: Neue Öffnungszeiten: Servicebüro des Bildungszentrums

Neue Öffnungszeiten: Servicebüro des Bildungszentrums

Das Servicebüro des Bildungszentrums Nürnberg (BZ) am Gewerbemuseumsplatz 1 hat ab Dienstag, 19. März 2019, eingeschränkte Öffnungszeiten. Das Büro ist in Zukunft am Montag von 8.30 bis 14 Uhr, am Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr und am Freitag von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Am Dienstag und Mittwoch bleibt das Servicebüro geschlossen. Die geänderten Öffnungszeiten gelten zunächst bis 31. Dezember 2019.

Kundinnen und Kunden können sich auch auf der Internetseite www.bz.nuernberg.deüber die Veranstaltungen des BZ informieren und online Kurse buchen. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg