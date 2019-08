Nürnberg: Neue Kurse im Elementarbereich der Musikschule

An der Musikschule Nürnberg starten im neuen Schuljahr wieder Kurse in ?Musikalischer Früherziehung?. Neu im Angebot ist der Kurs ?TanzSpiel ? SpielTanz? für Kinder ab sechs Jahren, bei dem der Spaß an Bewegung im Vordergrund steht und dem natürlichen Bewegungsdrang mit Freude einen Raum und eine Richtung geben soll.

Musik aus aller Welt und aus verschiedenen Genres soll die Kinder zu kreativen Bewegungsformen inspirieren. Durch Bewegungs- und Tanzspiele lernen die Kinder Form, Dynamik, Raumwege und Ebenen kennen und wahrnehmen. In kleinen Übungssequenzen werden Rhythmus, Schrittrepertoire und Ausdruck geschult.

Alle Kurse beginnen nach den Sommerferien im September. Anmeldungen sind ab sofort möglich. let

